"Тихий убийца". Стала известна причина загадочной массовой смерти на Днепропетровщине

Отравление угарным газом стало причиной загадочной гибели пятерых человек в селе Аулы на Днепропетровщине.

Точку в расследовании трагедии поставила гистологическая экспертиза, передает kp.ua.

Местного фельдшера скорой помощи Жанну Плотникову, ее 36-летнюю подругу Анну и троих молодых мужчин обнаружили мертвыми 17 февраля. Все они находилась дома у Жанны, собравшись отметить Масленицу.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции Каменского, многие удивлялись положению трупов. Было подозрительно, что люди разбросаны по дому как попало.

"На самом деле, в нашей полицейской практике отравления угарным газом были не раз. И действительно, погибших находили в странных позах — люди падали там, где их заставала смерть", — пояснили правоохранители.

При этом газовщики, которые прибыли на место трагедии, тогда не обнаружили никакой утечки, все приборы были исправны.

"Концентрации газа в помещении дома не было. Газ взрывоопасен, если бы в воздухе его было больше 5%", — заявил начальник Каменского отделения ЧАО "Днепропетровскгаз" Григорий Макух.

А вот отравление, говорят медики, наступает при концентрации 1,2%, человек умирает через три минуты. Главная опасность — угарный газ невидим, без цвета и запаха. Именно поэтому его называют "тихий убийца".

Самое страшное, что к моменту появления симптомов отравления пострадавший уже ничего не может сделать. Очень быстро развивается кислородная недостаточность, так как первыми страдают эритроциты. Они не могут переносить кислород к тканям и органам, это приводит к тяжелой гипоксии. Затем поражаются мышцы сердца и скелета. Поэтому человек не может передвигаться, а сердце плохо перекачивает кровь.

Среди наиболее распространенных причин отравления СО — отсутствие хорошей вытяжки и неисправное газовое оборудование. Что именно сыграло роковую роль в этой истории — предстоит выяснить полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в частном доме в селе Аулы Днепропетровской области обнаружены тела пяти погибших людей.