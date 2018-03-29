Смерть под землей. На Львовщине трагически погиб ребенок

В среду вечером, 28 марта, в одном из сел Радеховского района Львовской области недалеко от домохозяйства дети копали укрытие для игры, пласт почвы упал и засыпал одного из мальчиков — 10-летнего местного жителя.

Когда пострадавшего откопали, он уже был мертв, говорится на странице Главного управления Нацполиции в регионе.

По данным ведомства, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

"… возле одного из домохозяйств дети копали укрытие для игры. Во время этого пласт почвы упал и засыпал одного из них. Поняв, что сами они вытащить товарища не смогут, дети позвали на помощь взрослых", — отметили в полиции.

Напомним, днем 20 марта в одной из школ города Мирноград Донецкой области 5-класснику внезапно стало плохо на уроке физкультуры, приехавшие медики скорой помощи не смогли спасти ребенка и констатировали его смерть.