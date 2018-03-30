В Харькове расстреляли кавказцев, фото с места преступления

В четверг вечером, 29 марта, в Харькове возле одного из ресторанов несколько злоумышленников открыли огонь из автомата по группе людей, пострадали двое мужчин, один из них умер в больнице.

Нападавшие скрылись с места преступления, бросив оружие, в городе ввели в действие операцию "Сирена", говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным "Города Х", который опирается на сведения правоохранителей, в областном центре расстреляли кавказцев.

"Около 23:00 в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов", — отметили в Нацполиции.

После предварительной проверки копы выяснили, что "в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно десяти человек, когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия".

Один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой — ноги, также пулями повреждено авто Toyota. "… двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших", — добавили в ведомстве.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство). Правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее в городе Коростень Житомирской области в одном из кафе произошел конфликт между группой мужчин, он закончился стрельбой — два человека получили огнестрельные ранения, один из пострадавших впоследствии умер.