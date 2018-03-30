В полиции раскрыли подробности взрыва джипа в Киеве

В Святошинском районе Киева внедорожник Range Rover горел и взорвался в пятницу, 30 марта, около пяти часов утра.

Взрыв прогремел после того, как владелец джипа открыл капот, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"К правоохранителям поступила информация, что на улице загорелся Range Rover, во время тушения которого произошел взрыв", — отметили в ведомстве.

Позже копы выяснили, что владелец до приезда пожарных самостоятельно тушил авто, а когда открыл капот — произошел взрыв. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты запала (приспособление, средство для воспламенения заряда, взрывчатого вещества — Ред.).

Там работали следователи и оперативники, причины пожара и взрыва устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее СМИ писали, что 30 марта рано утром в Святошинском районе Киева — во дворе дома на ул. Якуба Коласа, 17 — горел и взорвался Range Rover, владельцу машины посекло ноги осколками, его госпитализировали.