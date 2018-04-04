В Харькове произошло масштабное смертельное ДТП: подробности

Во вторник вечером, 3 апреля, в Шевченковском районе Харькова произошла авария с участием четырех автомобилей, в частности, скорой помощи, погибли два человека, три — пострадали.

Авария случилась около 22:25 на ул. Алексея Деревянко перед Алексеевским мостом, пострадали люди, ехавшие в скорой, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения зацепил легковушки "Део Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи "Рено", — отметили в ведомстве.

На месте происшествия погибли мужчина и женщина — водитель и пассажир "Славуты". Трое человек, которые находились в скорой, предварительно — фельдшер, врач и пациент, получили различные травмы.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus была студентка Алена Зайцева, а другим авто управлял Геннадий Дронов, их обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Киевский райсуд Харькова решил, что водители должны находиться под стражей до 7 апреля без возможности внесения залога.