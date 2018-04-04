"Укроп и фашист". В Крыму жестоко избили украинца из-за символики на автомобиле: видео

В Ялте двое мужчин зверски избили местного жителя Игоря Криничного по причине изображения на его личном автомобиле украинских национальных символов.

"Каждый день приходит и плюет на мою машину. Я у него спросил – зачем он это делает. На что он мне ответил – потому, что я "укроп и фашист". Вот последствия", - рассказал Криничный в видео, опубликованном в Facebook.

Позже активисты выяснили, что нападение на украинца осуществил член прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Мгер Погосян.

"Инфа о нападавшем: Погосян Мгер Артемович, уроженец Армении, 15.03.1988 года рождения. Проживает в Ялте на улице Садовая, дом 82, кв. 4. "Ночной волк!", - пишет в Twitter "Крымский бандеровец".

Как ранее сообщалось, в аннексированном Крыму незаконно осужденного украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха избил конвой после рассмотрения судом апелляционной жалобы. Состояние украинца адвокат расценивает, как тяжелое, но не критичное.