Под Киевом боец АТО с сообщником издевались над пенсионеркой из-за долга внука

В Киевской области 26-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины вместе с товарищем пришли в частное домовладение 71-летней пенсионерки и пытались путем противоправных действий вымогать деньги.

"Используя удостоверение участника боевых действий, они начали "обыск" жилья и якобы выявили орудие убийства и оружие. Все, что происходило, один из них снимал на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, злоумышленники в нервезвом состоянии напугали пожилую женщину, чтобы забрать у нее деньги, которые якобы им был должен ее внук. Пенсионерка просила правонарушителей прекратить незаконные действия, однако на все просьбы они не реагировали. Остановились лишь после того, как пенсионерка обратилась в полицию.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища). Мужчинам грозит до 3-х лет ограничения свободы. Также решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности за самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица и вымогательство", - добавили в полиции.

Напомним, ранее возле офиса партии "Нацкорпус" и базы полка "Азов", на проспекте Победы в Киеве ветеран-боец АТО угрожал полицейскому резиновым фаллоимитатором.