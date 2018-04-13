Выстрел из гранатомета в здание "Киевгорстроя": подробности, новые фото с места преступления

В Печерском районе Киева в результате выстрела из ручного противотанкового гранатомета в отдел продаж инвестиционной компании, крупного оператора украинского рынка недвижимости — "Киевгорстроя" — никто не пострадал.

Правоохранители отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

"После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией происшествия", — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 апреля в Киеве на ул. Михаила Омельяновича-Павленко 4/6 из ручного противотанкового гранатомета выстрелили в отдел продаж "Киевгорстроя", была также повреждена боковая часть расположенного рядом ресторана.