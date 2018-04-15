На Львовщине пять пассажиров "маршрутки" получили химожоги

В городе Городок Львовской области 13 апреля пятеро пассажиров междугороднего автобуса Львов – Угри" получили химические ожоги.

Во всем оказалось виновато вещество "Бланидас", которое одна из пассажирок везла в пластиковой бутылке. Речь идет о дезинфицирующем веществе, которое используется для стерилизации медицинских инструментов, пишет ZAXID.NET.

Как установили сотрудники полиции, вещество везла 32-летняя жительница района.

"Везла в поллитровой пластиковой бутылке дезинфицирующее средство для домашних нужд. Во время движения автобуса оно взболталось, началась химическая реакция, в результате которой вещество попало в салон транспортного средства и на открытые части тела других пассажиров", – пояснили в полиции области.

Две женщины – 29-ти и 59-ти лет – получили химические ожоги обеих ног, они госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Трех пострадавших медики отпустили домой после оказания медпомощи.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Невольной "химтеррористке" грозит наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

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