На Львовщине мотоциклист влетел в людей, два человека попали в реанимацию: видео с места ДТП

В понедельник, 16 апреля, днем в городе Броды Львовской области 29-летний местный житель на мотоцикле Honda не справился с управлением и въехал в людей, пострадали пилот и еще четыре человека, их госпитализировали.

Авария произошла в 16:00, двое пострадавших попали в реанимационное отделение больницы, говорится на странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

По данным ведомства, в результате инцидента мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ), сотрясение головного мозга, местный житель-пешеход, 1950 года рождения — такие же травмы, открытый перелом правой голени, он был в реанимации.

Также пострадала местная девочка-велосипедистка, 2004 года рождения, у нее ЗЧМТ, ушиб головного мозга, внутренне-мозговая гематома, ребенок тоже попал в реанимационное отделение больницы.

"Велосипедист, 2004 года рождения (ребенок), житель г. Броды, с диагнозом ушиб голени ступни сустава и велосипедист, 2003 года рождения (ребенок), жительница г. Броды, с диагнозом — перелом пальца правой кисти, после оказания медицинской помощи отпущены по месту жительства", — отметили в ведомстве.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса. По предварительным данным, умерли восемь человек, а 21 — пострадал. В городе 18 числа объявлен траур.