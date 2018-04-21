Стали известны подробности взрыва в Киеве на спортплощадке, видео с места происшествия

В Киеве на спортивной площадке после взрыва нашли фрагменты самодельного, вероятно, радиоуправляемого взрывного устройства.

Находки отправят на экспертизу, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

"Правоохранители пообщались с местными жителями, которые рассказали, что они заметили на металлической перекладине пакет, прикрытый одеялом, но подозрительных лиц возле него не видели", — отметили в ведомстве.

Начаты производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что утром 21 апреля в Днепровском районе Киева на ул. Пожарского на спортивной площадке произошел взрыв, никто не пострадал. Фото с места происшествия можно посмотреть здесь.

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