"Мощный взрыв". СМИ рассказали о подрыве здания "полиции ДНР" в Макеевке, фото

Во вторник вечером, 24 апреля, в захваченной Макеевке Донецкой области подорвали здание "полиции" самопровозглашенной "ДНР".

В городе примерно в 20:30 на Бажанова прогремел мощный взрыв у магазина "Этюд", сообщает Telegram-канал "ВМакеевке", ссылаясь на сведения местных жителей.

"Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, вроде бы без пострадавших", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 апреля в центре подконтрольного боевиками "ДНР" Донецка неизвестные патриоты недалеко от "министерства госбезопасности" вывесили на недостроенном здании два флага — Украины и Организации украинских националистов-Украинской повстанческой армии.