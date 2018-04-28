Пьяного водителя, сбившего копа на Львовщине, отпустили домой: подробности ДТП

Во Львовской области пьяный водитель на автомобиле сбил 21-летнего полицейского, коп, в частности, получил черепно-мозговую травму.

Состояние пострадавшего относительно удовлетворительное, злоумышленника пока отпустили, а машина находится на штрафплощадке, пишет ТСН со ссылкой на слова правоохранителей и медиков.

"После дорожно-транспортного происшествия водитель проехал сто метров и пытался покинуть транспортное средство и укрыться в лесополосе — по словам очевидцев. Но через четверть часа вернулся на место происшествия", — рассказал заместитель командира 1-го батальона патрульной полиции Львовщины Ярослав Антонюк.

По данным издания, копа сбили рядом со стационарным постом полиции на пешеходном переходе, когда он выходил на дорогу, чтобы остановить нарушителя, информация о котором поступила со Львова. Патрульного сбило другое авто, пострадавший сейчас в больнице.

Коп после удара ничего не помнит, он потерял сознание, а пришел в себя только в больнице. "Больного обследовали, провели компьютерную томографию головного мозга. Состояние относительно удовлетворительное. Характер травм — черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, тканей нижних конечностей и рук", — сообщил врач-нейрохирург Стрыйской районной больницы Петр Левко.

После аварии было начато уголовное производство. Полицейские подозревают, что водитель не заметил полицейского, поскольку ехал с превышением скорости. Сейчас эксперты пытаются установить цифры, которые были на спидометре машины в момент ДТП.

Ранее сообщалось, что вечером 26 апреля в селе Добряны Стрыйского района Львовской области пьяный водитель на иномарке на пешеходном переходе наехал на капрала полиции, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.