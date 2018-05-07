СБУ обнародовали подробности об организаторе нападения на "киборга" Вербича

6 мая сотрудники СБУ задержали в Харькове группу молодых людей, которых обвиняют в избиении участника АТО, "киборга" Дмитрия Вербича в Киеве.

Тогда же сообщалось, что у одного из них был изъят паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Позднее СБУ заявила, что организатором нападения на Вербича является гражданин России. При этом в ведомстве уточнили, что 4 мая тот покинул территорию Украины и теперь скрывается в Польше.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены и для проведения неотложных следственных действий будут доставлены в Киев. Досудебное следствие продолжается", – сообщает пресс-центр СБУ.

Является ли именно Лукичев организатором, пока не уточняется.

Напомним, избитый нардеп Мустафа Найем попросил предоставить ему госохрану из-за угроз. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.