Обломки по всей трассе: под Киевом коп устроил ДТП, трое пострадавших

Вечером в воскресенье, 6 мая, на Киевщине произошло серьезное ДТП.

В результате столкновения двух Daewoo Sens пострадали три человека. Оба авто вынесло на обочину, одна из машин перевернулась от силы удара.

По информации "Информатора", за рулем одной из машин сидел сотрудник полиции.

Авария произошла около 20:30 между селами Высшая и Нижняя Дубечня. Авто двигались в противоположных направлениях. В черном Daewoo, который ехал из Киева, находился 14-летний парень Коля со своими родителями. Взрослых увезла "скорая".

По словам подростка, они ехали примерно 35-40 км/ч, а другой водитель "летел" навстречу и выехал на их полосу.

Как ранее сообщалось, в СИЗО скончался водитель Mazda Александр Волков, подозреваемый в смертельном ДТП в Кривом Роге, жертвами которого стали 11 человек.

Позднее была обнародована причина смерти подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге. В Минюсте сообщили, что мужчина умер биологической смертью.