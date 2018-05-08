На Киевщине школьника-подростка зарезали во время проводов в армию: детали

В селе Петропавловская Борщаговка, что на Киевщине, 16-летний подросток ножом в грудь смертельно ранил своего 15-летнего товарища.

Соответствующее сообщение опубликовала в понедельник, 7 мая пресс-служба полиции по региону. Согласно обнародованным ведомством данным, в один из вечером компания молодежи организовала "проводы" знакомого в армию. Дело происходило в местном кафе, где между молодыми людьми внезапно вспыхнула ссора. В ходе разбирательств 15-летний подросток получил смертельное ранение раскладным ножом.

"Скорую помощь и полицию вызвала местная жительница. Люди пытались оказать первую домедицинскую помощь пострадавшему. К сожалению, врачи, прибывшие на место, констатировали смерть парня", −заявили в полиции.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине женщина зарезала мужа и сымитировала самоубийство.