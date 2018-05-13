"Без тормозов". В Киеве водитель направил фуру в столб, чтобы спасти людей: видео с места ДТП

В субботу, 12 мая, в Киеве водитель фуры, которая двигалась без тормозов, спас людей, направив машину в столб.

Авария произошла на проспекте Валерия Лобановского, пострадал пассажир, владелец авто, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на спуске Лобановского: водитель фуры DAF без тормозов снес столб… Пробка вниз на 30 мин", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.