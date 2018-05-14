В Киеве пьяный мужчина на джипе влетел в ТЦ: бросил жену, двух маленьких детей и скрылся

В ночь на понедельник, 14 мая, в Дарницком районе Киева пьяный мужчина на внедорожнике врезался в здание пиццерии, которая находится на территории торгового центра, и скрылся, есть пострадавшие.

Инцидент произошел на Днепровской набережной, в машине злоумышленник оставил свою жену и двух маленьких детей, пишет "Информатор".

"… Мужчина на Toyota FJ врезался в пиццерию Positano (ТЦ Silver Breeze)… Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами… Сбежавшего разыскивают правоохранители", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.