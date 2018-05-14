В Киеве пьяный мужчина на джипе влетел в ТЦ: бросил жену, двух маленьких детей и скрылся

Авария случилась прошлой ночью в Дарницком районе столицы, есть пострадавшие.
Инцидент произошел на Днепровской набережной, в машине злоумышленник оставил свою жену и двух маленьких детей, пишет "Информатор".
"… Мужчина на Toyota FJ врезался в пиццерию Positano (ТЦ Silver Breeze)… Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами… Сбежавшего разыскивают правоохранители", — отметило издание.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 мая в Дарницком районе Киева авто Toyota RAV4 вылетело на полосу встречного движения и врезалось в фуру, водитель иномарки погиб мгновенно. Узнать больше о случившемся можно здесь.