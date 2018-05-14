В Киеве на территории складов прогремел взрыв, пострадали охранники: видео с места происшествия

В Голосеевском районе Киева на территории складских помещений произошел взрыв, пострадали шесть охранников, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Инцидент произошел на ул. Новопироговской, на месте происшествия правоохранители нашли фрагменты взрывного устройства, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, и бросили на территорию два взрывных устройства", — отметили в ведомстве.

Начато производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Полицейские разыскивают злоумышленников.

Напомним, в ночь на 5 мая в Подольском районе Киева возле входа в здание частных охранных фирм прогремел взрыв, погиб мужчина. На месте происшествия правоохранители нашли фрагменты гранаты и запал. Позже была установлена личность жертвы.