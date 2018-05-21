При перестрелке в киевском Гидропарке пострадали люди

Рано утром, около 05:40, 21 мая в Киеве возле станции метро "Гидропарк" вспыхнула перестрелка, в которой пострадали два человека.

Рядом с местом инцидента нашли разбитый пивной бокал, кровь и гильзы.

По предварительной информации, конфликт произошел между двумя компаниями начался с словесной перепалки, которая затем переросла в драку. После чего один из участников конфликта достал пистолет и несколько раз выстрелил. Предварительно, стреляли из пистолета "Форт" с травматическими патронами, пишет Информатор.

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро, там также присутствуют множественные следы крови.

На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.

Ведется следствие. Подробности выясняются.

Напомним, в Днепре молодежь устроила массовую драку. В побоище участвовали молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.