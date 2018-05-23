На Львовщине в ДТП погибли шесть человек: фото с места трагедии

В среду утром, 23 мая, возле села Чучманы Львовской области микроавтобус попал в аварию, погибли шесть человек, а два — пострадали.

ДТП произошло в 7:20, на месте происшествия работали правоохранители и спасатели, пишет ТСН со ссылкой на корреспондента.

"По предварительной информации, микроавтобус врезался в заднюю часть грузовика, перевернулся и слетел в кювет. Все погибшие — пассажиры микроавтобуса", — отметило издание.

Напомним, 20 мая возле села Красное Николаевской области микроавтобус перевернулась и врезалась в дерево, погибли пять человек, а еще три — пострадали. Узнать больше о случившемся можно здесь.