GTA под Киевом: в Ржищеве копы со стрельбой гонялись за девушкой-лихачом. Видео

В Ржищеве лихая девушка-водитель заставила сильно попотеть нашу доблестную полицию, устроив им гонки в стиле GTA.

Пока девушка кружила вокруг клумбы в центре города, копы сначала пыталась остановить ее голыми руками, но, когда затея провалилась, они применили оружие.

Видео задержания опубликовал у себя в Facebook местный житель Алексей Соломенцев, подписав его "Цирки и погоня".

Позднее спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что девушке 20 лет и она была в состоянии наркотического опьянения, пишет LIGA.net.

"Врачи говорят, что она принимала амфетамин", – заявил спикер полиции.

Также Жукович опроверг сообщения ряда СМИ, что в момент погони девушка якобы находилась на заднем сидении авто, а управлял им кто-то другой. Он подчеркнул, что за рулем была именно задержанная.

Сейчас вместе с ней в отделении полиции находится ее сожитель, который является владельцем машины, но сам он в инциденте участия не принимал.

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