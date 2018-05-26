К финалу Лиги чемпионов в Киеве "заминировали" несколько станций метро: список

26 мая, в день финала Лиги чемпионов УЕФА, поступили анонимные звонки о минировании сразу 5 станций столичного метрополитена.

Речь идет о станциях метро Днепр, Гидропарк, Левобережная, Арсенальная и Героев Днепра, сообщил Киевский метрополитен.

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Сейчас они закрыты для пассажиров. При этом из-за того, что сразу четыре станции "красной ветки" оказались не в состоянии обеспечить перевозку пассажиров по графику, там наблюдается пассажирский коллапс.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, в день финала ЛЧ за порядком в Киеве следят 10 тысяч правоохранителей. Утром копы уже предотвратили две конфликтные ситуации.

Как сообщалось, накануне в Киеве неизвестные в масках жестоко избили и порезали фанов "Ливерпуля".

Ранее капитан "Реала" сделал откровенное признание накануне финала ЛЧ. Оба финалиста Лиги чемпионов настроены на атаку, заявил Серхио Рамос.

Также "Главред" сообщал, как фанаты заряжаются накануне финала ЛЧ в центре Киева. Наиболее заметны фанаты "Ливерпуля", много из которых не расстаются с пивными бокалами.