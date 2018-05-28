В Киеве произошла массовая драка с участием фанатов "Ливерпуля": фото и видео

В Киеве в ночь на понедельник, 28 мая, на бульваре Шевченко произошла массовая драка с участием фанатов английского "Ливерпуля".

В потасовке у "Портер паба" участвовали около 15 человек, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, между британскими болельщиками, которые были сильно пьяны, и другими посетителями на летней террасе заведения произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

Участники драки кидали друг в друга бокалы, кирпичи и все, что попадалось под руку. Кроме того, кто-то распылил перцовый баллончик. С тротуара драка перекинулась и на проезжую часть.

Одному человеку сильно разбили глаз. Ему потребовалась медицинская помощь.

Припаркованные автомобили у обочины чудом не пострадали. На месте происшествия прибыли три экипажа патрульной полиции и две машины скорой помощи.

Напомним, в четверг вечером, 24 мая, в центре Киева группа из 20 неизвестных в масках атаковала болельщиков "Ливерпуля".