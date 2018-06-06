"Самоубийство инсценировано грубо и цинично". На Харьковщине нашли мертвым активиста

Во вторник, 5 июня, в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным активиста Николая Бычко из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией.

Правоохранители не приезжали на место происшествия почти час, написал правозащитник Роман Лихачов на своей странице в Facebook.

По его мнению, "самоубийство инсценировано грубо и цинично".

В полиции сообщили, что тело молодого человека — 1994 года рождения — было обнаружено в лесу без признаков насильственной смерти, начато производство по статье 115 (убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса, сообщила "Украинская правда".

Напомним, 24 мая в Одессе было совершенно третье нападение на главу общественной организации "Небайдужи", экс-лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко — на него напали двое неизвестных, одному из них активист нанес смертельное ранение ножом в живот.