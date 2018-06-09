СМИ узнали о состоянии попавшего в аварию боевика-преемника "Моторолы"

Состояние попавшего в аварию командира банды "Спарта" самопровозглашенной "ДНР" Владимира Жоги (прозвище "Воха", возглавил незаконное вооруженное формирование после уничтожения Арсена Павлова — "Моторолы") стабильно тяжелое.

Заметно незначительное, но улучшение состояния пострадавшего, рассказал его врач, пишут "Ведомости Донбасса".

"Состояние "Вохи" стабильно тяжелое… Прогнозы, на сегодняшний день, ставить еще рано", — отметил медик.

Ранее СМИ писали, что Владимир Жога на захваченной части Донбасса на мотоцикле попал в ДТП и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а ехавшая с боевиком его девушка Анна погибла. Потом стало известно, что авария произошла 5 июня в Донецке.