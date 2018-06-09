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В Киеве "вата" с ножом напала на известного продюсера, фото пострадавшего newsfiber.com
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В Киеве "вата" с ножом напала на известного продюсера, фото пострадавшего facebook.com/alexander.yagolnik
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В Киеве "вата" с ножом напала на известного продюсера, фото пострадавшего facebook.com/alexander.yagolnik
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В Киеве "вата" с ножом напала на известного продюсера, фото пострадавшего
В Киеве ночью злоумышленники с ножом напали на известного украинского продюсера Александра Ягольника, он ранен.
Продюсер в столице "встретил вату", говорится на его странице в Facebook.
"… Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить… еду в больницу", — написал Ягольник.
Напомним, в январе СМИ писали, что днем в центре Киева — на Трехсвятительской улице — неизвестные избили туриста из Великобритании, молодого хипстера Лиама.