В Киеве взрывалось авто, четверо пострадавших: фото

В Киеве произошел взрыв в автомобиле, есть пострадавшие.

Авто "Волга" было припарковано на улице Чернобыльской, 4/56, пишет Киев оперативный на своей странице в Facebook.

По словам местных жителей, взрыв похож на детонацию газового баллона, но пока рано утверждать наверняка.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Сейчас устанавливается точная информация о количестве пострадавших и их состоянии.

На месте работают правоохранители, врачи и спасатели ГСЧС.

Напомним, 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области украинский военный бросил в толпу людей гранату, в результате взрыва пострадали девять человек. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Кроме того, 10 июня в Сумах прогремел взрыв в ночном клубе "Луна" на улице Интернационалистов. Позднее в сети обнародовали видеозапись момента взрыва гранаты в ночном клубе "Луна" в Сумах. На ней видно, как в помещение забегает мужчина в балаклаве и бросает гранату.