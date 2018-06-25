"Мать порезали, когда она защищала ребенка". Мэр Львова рассказал новые подробности нападения на ромов

Женщину из ромского поселения, на которое в минувшую субботу, совершила нападение группа радикалов, изрезали ножом, когда она пыталась защитить свого десятилетнего ребенка.

Соответствующее сообщение в понедельник, 25 мая опубликовал львовский градоначальник Андрей Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, все пострадавшие сейчас находятся под защитой правоохранителей и опрашиваются в качестве свидетелей.

Также известно, что один раненый в результате погрома находится под наблюдением медиков в Воьсмой городской больнице с травмами среднего состояния тяжести. Женщине и ее сыну зашили ножевые раны и отпустили.

Кроме того, известно, что всем ромам, пострадавшим от нападения правоохранители временно предоставят надежное убежище.

"Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка. Я прошу вас четко осознать эту картину прежде чем писать комментарии в стиле "так им и надо!". История показывает, что расстояние от цивилизованной человеческого существа до бездушной бестии небольшое. Оставайтесь людьми!", – написал Садовой.

Напомним, накануне стало известно, что погибшим в результате нападения радикалов оказался 24-летний парень ромской национальности, а еще трое людей были госпитализированы с ножевыми ранениями. Затем в полиции сообщили о зарержании всех подозреваемых. Позднее стало известно, какая именно организация устроила нападение на ромское поселение и кем являлся погибший.