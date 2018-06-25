Под Винницей грузины избили ветерана АТО из-за украинского языка

В городе Калиновка группа грузин-владельцев местного кафе избили ветерана АТО и сломали ему мобильный телефон.

Как сообщил активист националистической организации С14 Сергей Мазур в Facebook, конфликт возник на языковой почве.

"В г. Калиновка грузины из кафе "Мимино" не привыкли жить по закону, нагло себя ведут, держат часть города в страхе. В этот раз решили докопаться до бойца АТО из-за украинского языка. Дошло до избиения ветерана и сломанного телефона", - написал Мазур.

По его словам, на следующий день после инцидента группа радикалов наведалась к грузинам "пообщаться". "Результат встречи - извинения и новый мобильный. Не ожидали иностранцы, что за одного украинца заступятся несколько десятков", - рассказал Мазур.

Пользователь Виктор Мельничук в комментариях изложил свою версию инцидента.

Он утверждает, что конфликт произошел не в селе (как пишет Мазур), а в городе Калиновка и спровоцировал его якобы сам атошник. По словам Мельничука, к одному из владельцев кафе приехал 17-летний сын, который разговаривал на русском языке, что возмутило ветерана. "Украинского он просто не знает", - написал Мельничук.

Он утверждает, что конфликт начался, когда сын одного из грузин говорил по телефону, но атошник взял у него трубку. "Он начал грузить малого, при этом угрожая ему, типа такой-сякой, где находишься, сейчас приеду и расскажу, как нужно разговаривать. Малой рассказал отцу, что ему угрожает какой-то мужик и требует встречи. После этого разговора отец узнал, кто угрожал сыну, и через пару дней, случайно встретив его около магазина, объяснил, что малой не знает украинского. Попросил, чтобы его больше не трогали, при этом никакой драки не было. Пожали друг другу руки и разошлись", - уверяет Мельничук.

В свою очередь, Мазур утверждает, что располагает видеодоказательством обратного. Запись он пообещал обнародовать в ближайшее время.

Ранее в Мариуполе Донецкой области в одной из кофеен подполковнику Госпогранслужбы Станиславу Кероду сломали челюсть охранники. Сообщалось, что инцидент произошел якобы из-за просьбы уважать клиентов и предоставить меню на украинском языке.

Позже в кафе RedCups RDCP Lounge поделились своей точкой зрения на причины онфликта.