На Прикарпатье мужчина убил сожительницу из-за Савченко и две недели прятал труп

В селе Новичка Долинского района Ивано-Франковской области 69-летний мужчина убил 78-летнюю гражданскую жену и долгое время скрывал ее труп.

Мужчину задержали 28 марта, а в доме нашли тело сожительницы со следами насильственной смерти. Накануне Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщает издание kurs.if.ua.

Во время судебного заседания выяснилось, что убийство произошло из-за бытовой ссоры по политическим мотивам. Отмечается, что сожители слушало радиопередачу, посвященную Надежде Савченко, при этом между ними вспыхнула ссора. Мужчина заявил, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма, назвала "москалем", вспомнив о российских корнях мужчины и плюнула ему в лицо. Не стерпев обиды, пенсионер ударил свою сожительницу и задушил ее веревкой.

При этом мужчина скрывал тело пенсионерки около двух недель. Соседи обратили внимание на долгое отсутствие женщины и пожаловались в полицию. Когда в дом наведались правоохранители, пенсионер признался в содеянном.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье бросивший гранату военный ранил свою жену.