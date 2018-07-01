Во Франции заключенный с многолетним сроком улетел из тюрьмы на вертолете

Во Франции Редуан Фаид, отбывающий многолетний срок за ограбление бронированного фургона, убежал из тюрьмы в городе Рео утром в воскресенье, 1 июля.

Соответствующее сообщение опубликовал французский портал BFM. Согласно предварительной версии событий, Фаиду в побеге помогли трое вооруженных сообщников, которые вытащили его "на воздух" на вертолете.

Как установила полиция, летательный аппарат совершил приземление в городе Гарже-ле-Гонессе, в Валь-д'Уазе − в шестидесяти километрах от тюрьмы. После этого Фаил с сообщниками уехали на Renault черного цвета.

К слову, в 2013-м мужчина уже совершал побег и успешно скрывался от правоохранителей около полутора месяцев. Весной 2018-го Фаиду "обновили срок". Суд "выписал" ему 25 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Перу мужчина бежал из тюрьмы, подменив себя братом-близнецом.