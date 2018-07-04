В Чернигове произошло кровавое смертельное ДТП, фото с места происшествия

В среду, 4 июля, утром в Чернигове легковой автомобиль Geely столкнулся с микроавтобусом "Газель", погибли три человека, а еще три — пострадали.

Авария произошла по ул. Киевское шоссе, 1, на месте происшествия погибли 42-летний водитель легковушки и двое пассажиров, говорится на сайте Управления ГСЧС Украины в Черниговской области.

"Одного пострадавшего из легковушки, водителя и пассажира микроавтобуса каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение", — отмечается в сообщении.

Напомним, 24 июня возле поселка городского типа Обуховка (находится под Днепром) легковое авто столкнулось с железобетонной опорой, погибли двое мужчин и женщина. Узнать больше о ДТП можно здесь.