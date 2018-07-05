"Захочу – еще рожу": в Херсоне мать собралась продать трехмесячного сына ради покупки дома

В Херсонской области задержали 26-летнюю жительницу Скадовского района. Горе-мать пыталась через знакомых продать своего трехмесячного сына. Оценила она свой "товар" в 210 тыс. грн.

Как сообщается на сайте Херсонской Нацполиции, ребенка женщина передала вместе с документами и вещами. При этом мать написала расписку-отказ от сына, пообещав не предъявлять на него никаких прав в дальнейшем.

На вырученные деньги женщина мечтала купить дом. Что касается ребенка, то, по ее словам, воспитывать его она не желает, а если когда-нибудь захочет детей, то "сможет родить еще".

Сейчас с малышом все в порядке, его определили в областной детский дом.

Сама женщина задержана. Ей инкриминируют ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее пьяный помощник нардепа-соратника Порошенко выстрелил в ребенка из "травмата". Задержанный угрожал полиции: "Вы не знаете, с кем связались".