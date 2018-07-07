"Малый был в сантиметре". Журналистка рассказала о последствиях ранения в Киеве

Журналистка Евгения Мотрич сообщила, что после ранения в Киеве у нее на животе появился большой синяк.

После инцидента пострадавшая практически здорова, говорится на ее странице в Facebook.

"Слава Богу, все обошлось большим синяком на животе и сильным стрессом. Главное, не пострадал малый (поскольку был в сантиметре)…", — отмечается в сообщении.

Ранее муж Евгении Мотрич Тарас Семенюк говорил, что вечером 6 июля в Киеве у вокзала мужчина выстрелил из травматического пистолета в землю, пуля срикошетила и попала в живот журналистке, у которой на руках был маленький ребенок. Потом стрелка задержали правоохранители.