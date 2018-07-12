В центре Киева пожар уничтожил детский сад: фото

В Шевченковском районе Киева 11 июля внезапно вспыхнул детский сад, расположенный в отселенном двухэтажном здании.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, площадь пожара составляла ориентировочно 200 кв. м.

Отмечается, что для ликвидации возгорания пожарным понадобилось около часа. Пострадавших в результате пожара нет, его причины установит следственная группа.

Напомним, российском городе Иваново загорелся грузовик "Газель" с тентом. Оказать помощь попытался водитель проезжавшей мимо ассенизаторской машины с фекалиями.