В Ровно на парковке застрелили бизнесмена, опубликованы фото

Во вторник днем, 17 июля, в Ровно на автомобильной парковке, расположенной на улице Небесной сотни, обнаружили тело застреленного предпринимателя.

Тело нашли между автомобилями, на месте работают правоохранители, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

Как пишет местное издание "Рівне вечірнє", убитым оказался 42-летний ровенчанин Валентин Загороднюк.

Отмечается, что как только мужчина приблизился к своему авто, к нему подошел киллер с пистолетом. Выстрелив трижды, злоумышленник скрылся с места преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове застрелили супругов из-за 100 тысяч долларов долга.