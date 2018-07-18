Нет приема. На Николаевщине пьяный гость "отдубасил" ломом хозяйку за отказ от секса

В населенном пункте Братское, что на Николаевщине, в частном доме нетрезвый мужчина избил ломом женщину, когда та отказалась заняться с ним сексом.

Соответствующее сообщение опубликовали представители отдела коммуникации Главка Нацполиции по региону. Согласно обнародованным данным, изначально женщина в компании свего сожителя и его приятеля употребляли спиртное.

Однако вскоре гость захотел секса, вытолкал пьяного мужчину на улицу, а потом немедленно начал приставать к хозяйке дома.

После услышанного отказа гость начал ее жестоко избивать – сперва руками, а затем ломом. Жертва быстро потеряла сознание. Затем в дом прибыли равоохранители, которые отрабатывали территорию Братского (пострадавшая и ее сожитель стоят на учете как неблагополучные элементы).

Увидев окровавленную хозяйку дома, полицейские немедленно вызвали карету скорой помощи, а ее обидчика задержали.

По факту побоев возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве из-за секса произошла серьезная драка.