"Пьяный экшн". В Киеве "неадекват" гонял на иномарке и устроил ДТП, фото

В Деснянском районе Киева на Троещине нетрезвый "неадекват" на автомобиле Skoda гонял по району, протаранил другую машины, чуть не сбил нескольких пешеходов, злоумышленника остановили и задержали правоохранители.

"Пьяный экшн" в столице был на ул. Константина Данькевича, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… нетрезвый неадекват на Skoda гонял по району, пока не был остановлен и задержан сотрудниками полиции. За это время он успел протаранить Hyundai Tucson и едва не сбил несколько пешеходов, которые пытались препятствовать движению авто", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце июня в Соломенском районе Киева неадекватный водитель на авто Ford, выезжая со двора, не справился с управлением, зацепил две припаркованные машины, а потом пытался скрыться — ехал по тротуару, не заметил ступеньки, и иномарка на них повисла.