"Надо было сломать ноги-руки и пол черепа": появилось видео извинения охранника за "ох**вших х*хлов"

В Facebook появилось видео избиения уже бывшего заместителя начальника охраны коммунального предприятия "Скоростной трамвай" Юрия Островского.

40-секундный ролик выложила на своей странице "Команда Костянтина Усова".

На кадрах видно, как окровавленный избитый мужчина, тяжело дыша, на украинском языке извиняется за свое поведение. Напомним, Островский накануне вечером бил журналиста с криками: "Ты смотри, бл*, как вы сука, хохлы ох**ли. Да, я русский, бл*". После этого инцидента ему пришлось писать заявление об увольнении из КП "Скоростной трамвай".

"Я дуже прошу пробачення, хлопці", – говорит Островский на видео.

Выложившие видео люди описали ситуацию следующим образом: "Земляки прислали нам интереснейшее видео. Эти неравнодушные люди отыскали Юрия Островского, который утром обменял крупную сумму гривен в российские рубли, сел в автомобиль, взял курс на юг и уже почти достиг админграницы с оккупированным Крымом".

Однако затем, по их словам, Островский "передумал ехать в Крым и решил вернуться в Кривой Рог, чтобы добросовестно сотрудничать со следствием и нести ответственность за сказанное и сделанное", а также "извинился на камеру перед всеми украинцами за свое позорное поведение".

Примечательно, что у видео уже 4,6 тысяч "лайков", а из более чем 800 комментариев – практически все хвалебные. Комментаторы шлют "респект" людям, которые провели Островскому "ускоренный курс украинского языка", и призывают поступать аналогичным образом и дальше.

"З усіма так треба. Молодці так тримати", – пишет пользователь Boguckyy Igor. "Треба було зламати дві ноги, дві руки і пів черепа", – добавляет Микола Мацьків. "Крассавцы! П*дор получил по *балу!" – отмечает по-русски Декало Богдан и т.д.

Напомним, ранее одиозная экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион предложила украинцам бить ногами людей, говорящих на русском языке. "Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому москворотому, то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить мы", − заявила она.