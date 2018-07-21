ДТП на Николаевщине: водителю фуры объявили подозрение

Следователи объявили о подозрении в совершении преступления 42-летнему водителю фуры, при участии которой произошла жуткая автокатастрофа с гибелью пяти человек на трассе вблизи пгт Кривое Озеро в Николаевской области.

Водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц", сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, 20 июля в Николаевской области ранним утром произошло страшное ДТП - рейсовый микроавтобус на полной скорости въехал в припаркованный у обочины грузовик. Микроавтобус имел регистрацию в Белоруссии и следовал по маршруту "Одесса-Гомель".

В ДТП погибли на месте водитель и еще четверо пассажиров; 12 выживших с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Все пострадавшие являются гражданами республики Белоруссия.

По состоянию на 21 июля девять граждан, которые пострадали в аварии, вернулись в Белоруссию. Еще трое находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Позднее стало известно, что авария в Николаевской области, в результате которой погибли пятеро граждан Беларуси, возможно, была связана с "серой" схемой, при которой во время пересечения украинской границы нерезидентами Украины на них оформляется временный ввоз автомобилей из Европы.