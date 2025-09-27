Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариант

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог"
- Какое словосочетание правильное, а какое - нет
Когда кто-то хочет пожелать другому человеку, чтобы Бог дал ему здоровья, то использует специальное словосочетание. Но при использовании такого словосочетания часто возникает путаница, ведь не все используют правильный вариант.
Как не запутаться в этих вариантах и говорить правильно, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Дай Боже здоров'я" - такое привычное пожелание. Но часто можно слышать, как говорят "дай Бог здоров'я". Вроде бы все то же самое, но без звательного падежа. Так произошло под влиянием русского языка, в котором нет звательной формы, поэтому рекомендуется все же говорить "дай Боже здоров'я", - пояснила она.
Смотрите видео с объяснением:
@sametak1064 Дай Боже? Дай Бог Как правильно #правильноукраїнською♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
