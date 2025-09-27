Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариант

На самом деле один из этих вариантов неправильный, поэтому его стоит избегать.

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из видео

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог"

Какое словосочетание правильное, а какое - нет

Когда кто-то хочет пожелать другому человеку, чтобы Бог дал ему здоровья, то использует специальное словосочетание. Но при использовании такого словосочетания часто возникает путаница, ведь не все используют правильный вариант.

Как не запутаться в этих вариантах и говорить правильно, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Дай Боже здоров'я" - такое привычное пожелание. Но часто можно слышать, как говорят "дай Бог здоров'я". Вроде бы все то же самое, но без звательного падежа. Так произошло под влиянием русского языка, в котором нет звательной формы, поэтому рекомендуется все же говорить "дай Боже здоров'я", - пояснила она.

Смотрите видео с объяснением:

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

