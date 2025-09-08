Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

Существует девять продуктов, которые собака никогда не должна есть, при этом некоторые из них удивительно распространены.

https://glavred.info/dim/chto-kategoricheski-nelzya-davat-sobakam-nazvany-devyat-opasnyh-produktov-10696286.html Ссылка скопирована

Какие продукты опасны для собак / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Почему не все продукты, безопасные для людей, подходят для собак

Какие распространенные пищевые продукты могут быть токсичными для собак

Почему вареные кости более опасны, чем сырые

Многие владельцы собак время от времени делятся со своими любимцами остатками пищи или обрезками - иногда чтобы угостить их, иногда чтобы уменьшить пищевые отходы. Однако не все продукты, которые безопасны для людей, одинаково безопасны для собак. Некоторые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а в отдельных случаях - угрозу для жизни животного.

Главред узнал, какие распространенные продукты питания являются неожиданно токсичными для собак.

видео дня

Эксперты из приюта Battersea, одного из старейших и самых уважаемых центров спасения животных в Великобритании, основанного в Лондоне в 1860 году, выделили девять продуктов, которые категорически нельзя давать собакам. Эксперты подчеркнули, что даже небольшое количество этих веществ может быть смертельным, поэтому в случае их попадания в организм собаки необходимо немедленно обратиться к ветеринару.

Лук, чеснок и лук шнитт

Представители семейства луковых в любом виде - сыром, жареном или приготовленном - токсичны для собак. Они могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и повреждение эритроцитов. Симптомы иногда проявляются только через несколько дней после употребления.

Шоколад

Шоколад содержит теобромин - стимулятор, который токсичен для собак. Темный шоколад особенно опасен из-за высокой концентрации теобромина. Употребление даже небольшого количества может вызвать рвоту, учащенное дыхание, почечную недостаточность и даже смерть.

Орехи макадамии

Орехи макадамии содержат токсины, влияющие на нервную и мышечную системы. Употребление может вызвать слабость, тремор, отек конечностей и одышку.

Кукуруза на початке

Сами зерна кукурузы усваиваются легко, но початок представляет серьезную опасность. Если собака проглотит его целиком, может возникнуть кишечная непроходимость, что требует срочного хирургического вмешательства и угрожает жизни.

Что нельзя давать собакам / Инфографика: Главред

Авокадо

Авокадо содержит персин, который у собак вызывает рвоту, диарею и нарушение работы желудка. Токсичное вещество есть не только в мякоти, но и в семенах и листьях растения.

Искусственные подсластители (ксилит)

Ксилит содержится во многих продуктах без сахара: жевательных резинках, конфетах, печенье, арахисовой пасте и диетических продуктах. Он стимулирует резкое выделение инсулина у собак, что может привести к гипогликемии, печеночной недостаточности, судорогам или нарушениям свертываемости крови. Перед тем как давать собаке любую человеческую пищу, обязательно проверяйте состав.

Алкоголь

Даже небольшое количество алкоголя может быть опасным для собак. Он может вызвать рвоту, диарею, проблемы с координацией, нарушение дыхания, а в тяжелых случаях - повреждение центральной нервной системы и смерть.

Вареные кости

Сырые кости иногда можно давать под присмотром, но вареные кости хрупкие и легко раскалываются. Они могут вызвать удушье, внутренние травмы или перфорацию кишечника, что является потенциально смертельным.

Виноград и изюм

Виноград и изюм очень токсичны для собак. Их кожура и мякоть содержат вещества, которые могут вызвать почечную недостаточность и повреждение печени. Изюм особенно опасен из-за высокой концентрации токсинов после сушки.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Battersea Battersea - один из старейших и самых уважаемых приютов для животных в Великобритании, основанный в Лондоне в 1860 году. Миссия приюта - спасать, реабилитировать и находить новые дома для собак и кошек, которые нуждаются в помощи. Кроме того, Battersea делится знаниями и ресурсами с другими спасательными организациями по всему миру, чтобы помочь как можно большему количеству животных.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред