Мыши уйдут сами: хитрости, которые отвадят грызунов из дома

Простая пошаговая инструкция не позволит мышам проникнуть в дом.

https://glavred.info/dim/myshi-uydut-sami-hitrosti-kotorye-otvadyat-gryzunov-iz-doma-10708199.html Ссылка скопирована

Что делать, если в доме завелись мыши / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Какие ароматы отпугивают мышей

Почему важно обрезать деревья, чтобы грызуны не проникли в дом

Где мыши любят прятаться

С наступлением холодов многие могут обнаружить у себя дома неожиданных гостей - мышей. Грызуны обычно проникают в дома в холодное время года в поисках тепла и пищи. Им достаточно лишь небольшой щели, чтобы они поселились в жилище человека. Как не позволить мышам залезть в дом - разобрался Главред.

Если вам интересно, что делать, если в доме уже завелись мыши, читайте материал: Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы.

видео дня

Как избавиться от мышей за один раз

1. Заделайте все трещины и щели.

Мыши маленькие и гибкие, что позволяет им проникать сквозь самые мельчайшие трещины, щели и отверстия. Перекрытие этих путей — первая линия обороны, пишет Martha Stewart.

Чтобы не дать мышам найти эти отверстия, необходимо провести тщательный осмотр дома изнутри и снаружи. Ищите любые небольшие отверстия или щели, через которые мыши могут пролезть. Проверяйте вентиляционные крышки, отверстия для труб, щели под дверями, стыки кровли и коммуникации — всё это наиболее распространённые точки доступа.

Затем заделайте все щели материалами, которые мыши не смогут прогрызть, например, стальной ватой, металлической сеткой или металлическими фартуками, заделанными герметиком.

2. Уберите источники пищи или воды.

Мыши постоянно ищут еду и воду. Если вы избавитесь от них, то ваш дом станет гораздо менее привлекательным для грызунов.

Как хранить продукты чтобы мыши не грызли? Храните сухие продукты в герметичных, жёстких контейнерах, например, из металла или толстого пластика. Мыши могут и будут грызть тонкие пакеты и картонные коробки.

Эксперты советуют не оставлять миски с кормом для домашних животных на ночь, так как это - легкая добыча для мышей.

3. Наведите порядок в подвале, на чердаке и в гараже.

Мыши чаще всего обитают в помещениях с низкой проходимостью, таких как подвал, чердак или гараж. Поэтому поддержание максимальной чистоты в этих помещениях, а также уборка амбаров и сараев — это идеальное сочетание, которое всегда работает в борьбе с грызунами.

Пустые коробки, стопки бумаги и ткани, неплотно сложенный картон и остатки утеплителя — идеальные места для укрытия и гнездования мышей. Чем меньше беспорядка, тем менее безопасно чувствуют себя мыши и тем меньше шансов, что они останутся.

4. Управляйте средой обитания вокруг вашего дома.

Не позволяйте мышам прятаться в прилегающей к дому территории. Поддержание чистоты и порядка на участке снижает привлекательность вашего участка для грызунов.

Обрезайте кусты и деревья, чтобы они не касались крыши. Нависающие ветви служат естественными лестницами, ведущими к дому. Также лучше не размещать компостные кучи и мульчу близко к дому. Пищевые отходы и тёплая почва — естественные магниты для грызунов. Кроме того, постарайтесь убрать кучи веток, сложенные дрова и опавшую листву, которые служат укрытием. Всё это — идеальные места для укрытия мышей.

5. Заведите кошку.

Хотя этот метод может быть не всем удобен, наличие кошки — мощное естественное средство отпугивания мышей. Хотя некоторые кошки меньше интересуются мышами, чем другие, одного её запаха может быть достаточно, чтобы отпугнуть грызунов.

Если у вас есть кот, позвольте ему проводить время в кладовых, подвалах или сараях, куда мыши могут пробраться.

6. Используйте сильные натуральные ароматы.

Мыши очень полагаются на обоняние. Сильные запахи, такие как масло перечной мяты, гвоздика, эвкалипт, корица или уксус, могут создавать для них дискомфорт. Смочите ватные шарики или диски пятью-десятью каплями масла в укромных уголках дома, а также вдоль стен, за бытовой техникой и внутри шкафов.

Желательно использовать чистые эфирные масла вместо ароматических. Более слабые средства, по его словам, будут малоэффективны или вообще неэффективны.

Ранее Главред писал, как избавиться от кротов на участке. Детальнее читайте в материале: Спасет от яблонной плодожорки и избавит от кротов: что поливают солью в огороде.

Другие новости:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред