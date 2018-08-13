Словацкая NAFTA готовится начать работы на Юзовском месторождении

Входящая в холдинг ЕРН NAFTA имеет более чем столетний опыт в нефте-газодобывающей деятельности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а с 2016 года работает в западном регионе Украины.

13 августа компания EP Power Europe (ЕРРЕ), входящая в группу компаний международного энергетического холдинга ЭРН, официально сообщила о решении приобрести у инвестиционного фонда Emerstone Energy S. C. Sp. (Люксембург) 100% акций голландской компании Yuzgaz B. V., которая выиграла конкурс на разработку Юзовского месторождения.

Вместе с тем компания ЕРРЕ предоставила Кабинету Министров Украины гарантию полного и своевременного выполнения программы работ по Юзовскому соглашению и ожидает решения украинского Правительства.

Техническим оператором соглашения о разделе продукции, который будет выполнять работы по поиску и добыче газа и нефти на Юзовском месторождении, будет словацкая компания NAFTA (входит в холдинг ЕРН), которая имеет более чем столетний опыт в нефте-газодобывающей деятельности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а с 2016 года работает в западном регионе Украины.

Об этом сообщил заместитель директора департамента поиска и добычи нефти и газа компании NAFTA, руководитель нефтегазовых проектов в Украине Мартин Словак, подтвердив информацию относительно основных показателей Юзовского проекта, обнародованных 10 августа на сайте ООО «Надра Юзовская».

Планируется, что сразу после положительного решения украинского Правительства и подписание изменений к соглашению о распределении продукции, NAFTA начнет работы на Юзовской участке с целью добыть уже через год 20-30 млн кубометров газа, а через два года – 100 млн.кубометров газа. Параллельно с указанной программой так называемого «ранней добычи» будет осуществлено комплексное геологическое изучение Юзовского участка.

Планируется, что сразу после положительного решения украинского Правительства и подписание изменений к соглашению о распределении продукции, NAFTA начнет работы на Юзовской участке с целью добыть уже через год 20-30 млн кубометров газа, а через два года – 100 млн.кубометров газа. Параллельно с указанной программой так называемого «ранней добычи» будет осуществлено комплексное геологическое изучение Юзовского участка.

По базовому сценарию в планах инвесторов добыть 1 млрд кубометров газа уже в 2022 году, а за три-четыре года довести объемы добычи до 6-7 млрд. кубометров газа в год и удерживать на этом уровне в течение 20 лет. Ежегодные дополнительные поступления в Государственный бюджет при достижении указанных показателей добычи газа ожидаются на уровне 7-8 млрд грн.

Как сообщалось ранее, гарантированные инвестиции в Юзовский проект в течение первых 5 лет составят 200 млн долл. Общий объем инвестиций в проект в случае успешности геологоразведочных работ может достичь нескольких миллиардов долларов.

Единственным конечным бенефициаром Yuzgaz B. V. через холдинг ЕРН будет гражданин Чехии и миллиардер из списка Forbes Даниэль Кржетински.

Напомним, 9 августа 2018 года состоялось заседание Правительственного комитета, на котором был одобрен проект распоряжения Кабинета Министров Украины относительно проведения работ по поиску и добыче газа на Юзовском участке на основе соглашения о распределении углеводородов.