В Нацбанке рассказали, когда Украина может получить очередной транш МВФ

Решение может быть принято в случае позитивного завершения предстоящей миссии Международного валютного фонда.
Очередной транш кредита Международного валютного фонда Украина может получить уже осенью 2018 года, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.
Он отметил, что такое решение может быть принято в случае позитивного завершения предстоящей миссии Международного валютного фонда, которая будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.
«Если миссия будет позитивная – если Украина сможет договориться с Международным валютным фондом – то мы сможем получить положительное решение борда (совета директоров МВФ) осенью и осенью мы сможем, я думаю, получить транш», - подчеркнул Чурий в эфире радио «Новое время».
Чиновник обратил внимание на то, что среди обязательств Украины для очередного пересмотра программы – пересмотр тарифов на газ в соответствии с рыночным уровнем и вопросы госбюджета текущего и следующего года.
«Если миссия успешная, то назначается дата борда – совета Международного валютного фонда. Если дата совета будет определена, это значит, что с очень высокой вероятностью будет позитивное решение», - резюмировал заместитель главы Нацбанка.
Ранее сообщалось о том, что миссия МВФ будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.
Напомним, в Минэкономразвития Украины прогнозируют рост цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%.