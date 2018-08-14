В Нацбанке рассказали, когда Украина может получить очередной транш МВФ

В Нацбанке ждут очередной транш МВФ / фото: vlasti.net

Очередной транш кредита Международного валютного фонда Украина может получить уже осенью 2018 года, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Он отметил, что такое решение может быть принято в случае позитивного завершения предстоящей миссии Международного валютного фонда, которая будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

«Если миссия будет позитивная – если Украина сможет договориться с Международным валютным фондом – то мы сможем получить положительное решение борда (совета директоров МВФ) осенью и осенью мы сможем, я думаю, получить транш», - подчеркнул Чурий в эфире радио «Новое время».

Чиновник обратил внимание на то, что среди обязательств Украины для очередного пересмотра программы – пересмотр тарифов на газ в соответствии с рыночным уровнем и вопросы госбюджета текущего и следующего года.

«Если миссия успешная, то назначается дата борда – совета Международного валютного фонда. Если дата совета будет определена, это значит, что с очень высокой вероятностью будет позитивное решение», - резюмировал заместитель главы Нацбанка.

Ранее сообщалось о том, что миссия МВФ будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

Напомним, в Минэкономразвития Украины прогнозируют рост цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%.