Стало известно, когда в Киев прибудет миссия МВФ

13 августа 2018, 18:34

Миссия поработает над вопросом предоставления Украине нового транша.

Заграница нам поможет. Если договорятся
Заграница нам поможет. Если договорятся / Reuters

Миссия Международного валютного фонда, которая будет решать вопрос предоставления очередного транша Украине, будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября.

"По обращению украинских властей, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних экономических событий и экономической политики", - отметил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман, пишет пресс-служба фонда.

По словам Люнгмана, в повестке подлежащих обсуждению вопросов будет также финансовая помощь от МВФ на поддержку политики, направленной на обеспечение макроэкономичесой стабильности в Украине и дальнейшего движения экономики страны в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Читайте такжеУкраине объявили крайне жесткий дедлайн, чтобы договориться с МВФ о траншеРанее в Нацбанке опровергли сообщения о возможном увеличении курса доллара до 40,8 грн/$ в нынешнем году. При этом источники в НБУ сообщили, что регулятор действительно рассматривал вероятный резкий обвал курса гривны – в случае, если будет приостановлено сотрудничество Украины с МВФ и резко рухнут мировые цены на металлы. Однако все же базовый сценарий курса предполагает, что доллар к концу 2018-го будет стоить не более 29 грн/$.

Напомним, в Минэкономразвития Украины прогнозируют рост цен на газ для населения в 2018 году (декабрь к декабрю прошлого года) на 18%. "В 2019 году цена на газ для населения может увеличиться на 5-8% (зависимо от сценария), в 2020 году – на 14%, а в 2021 году – останутся неизменными", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман не исключает получения Украиной транша в 1-2 млрд долларов, "чтобы мы не свалились в пучину банкротства". "Но они будут спокойно наблюдать, как у нас будут депозитные ставки 20% годовых в гривне, как у нас будет курс 30-35 грн/$. Они на это будут спокойно смотреть. Они нам помогут, когда курс будет 60 грн/$, но когда курс будет 30-35 грн/$, они нам помогать огульно не будут", – уверен эксперт.

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Киев финансы МВФ миссия МВФ
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