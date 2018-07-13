"МВФ сначала дождется курса в 60 грн/$": эксперт объяснил, когда ждать новых траншей

Главный кредитор Украины – Международный валютный фонд (МВФ) – больше не доверяет Украине, поэтому финансовой помощи от них в ближайшее время ждать не стоит.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Он напомнил, что ключевое требование фонда – создание антикоррупционного суда в Украине – до сих пор не выполнено полностью: "Оно проголосовано рамочно, и теперь речь идет о Высшем антикоррупционном суде и наполнении его людьми".

По его словам, МВФ обещаниям украинской власти больше не верит.

"Она [власть Украины] более чем за 10 лет успела МВФ столько лапши на уши навешать, что МВФ теперь требует реального выполнения. Теперь они будут смотреть, когда заработает антикоррупционный суд", – отметил Найман.

Он не исключает получения Украиной транша в 1-2 млрд долларов, "чтобы мы не свалились в пучину банкротства".

"Но они будут спокойно наблюдать, как у нас будут депозитные ставки 20% годовых в гривне, как у нас будет курс 30-35 грн/$. Они на это будут спокойно смотреть. Они нам помогут, когда курс будет 60 грн/$, но когда курс будет 30-35 грн/$, они нам помогать огульно не будут", – уверен эксперт.

Причем курс в 60 грн/$ для Украины вполне возможен – в случае мирового кризиса, пояснил он.

Читайте также Впереди мировой кризис, который ударит и по Украине

"Когда там начнется кризис, у Украины нет никаких резервов, никакого зонтика, чтобы спастись от того кризиса. Начиная с 2014 года мы уже "профукали" те четыре года, за которые Украина могла бы модернизироваться. Теперь, к сожалению, выгребем по полной в ходе следующего мирового кризиса", – пояснил аналитик.

Что касается курса доллара в Украине к осени-2018, то он не назвал конкретных цифр, однако предупредил: "Впереди нам предстоит покупать газ, пополнять хранилища на следующий отопительный сезон. Еще нужно покупать уголь. Раньше эта необходимость решалась за счет Донбасса, а сейчас мы должны покупать его где-то и платить доллары, то есть появляется дополнительный спрос. Таким образом, тот попутный ветер, который нам помогал до марта, сейчас разворачивается, и мы начинаем плыть против ветра. Валютные резервы Нацбанка не растут, они уже начали снижаться. Хорошо, если ЕБРР, МВФ помогут и если еще евробонды выпустим, то мы пропетляем до выборов точно".

Ранее в Нацбанке опровергли сообщения о возможном увеличении курса доллара до 40,8 грн/$ в нынешнем году. При этом источники в НБУ сообщили, что регулятор действительно рассматривал вероятный резкий обвал курса гривны – в случае, если будет приостановлено сотрудничество Украины с МВФ и резко рухнут мировые цены на металлы. Однако все же базовый сценарий курса предполагает, что доллар к концу 2018-го будет стоить не более 29 грн/$.