Стало известно, сколько жителей Украины получают зарплаты в десятки тысяч гривен

Гривневые купюры / УНИАН

Более 10 тысяч гривен месячной зарплаты получили в июле нынешнего года получили 26,8% от общего количества штатных работников фирм и предприятий в Украине.

Соответствующее сообщение было опубликовано на интернет-портале Государственной службы статистики Украины. Согласно данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го данный показатель увеличился на 9,8%.

Также в Госстате сообщили, что начисления в пределах минимальной зарплаты имели 7,4% штатных работников (в июне 2017 года − 9%). Доля людей с заработной платой от 3,723 тысячи гривен до 6 тысячи гривен составила 39,6%, а более 6 тысяч гривен − 53%.

Напомним, ранее в украинском Минэкономразвития назвали области-лидеры по уровню зарплаты.