"Больше экономить не сможем". Эксперт рассказал, как в 2019-м поднимут цены на электричество для украинцев

20 августа 2018, 18:28

В будущем году в Украине откажутся от использования в тарифах формулы "Роттердам+".

Линия элкектропередач / Reuters

С 1 июля 2019-го в Украине процесс формирования тарифов на электроэнергию будет проходить по рыночным принципам.

Такое сообщение опубликовал портал "UBR" со ссылкой на члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По его мнению, с лета следующего года рыночные цены на уголь для теплоэлектростанций немедленно окажет влияние на стоимость производимого электричества. И, соответственно, колебания мировых цен на уголь на цену каждого киловатта для рядовых украинцев будут влиять гораздо заметнее, чем это происходит сейчас.

"Сегодня теплогенерация пользуется методикой "Роттердам+", в основе которой заложена средняя цена на уголь за прошлый год. Поэтому закупка угля тепловыми станциями происходит по 83 долларов США за тонну, а реальная цена угля на международных рынках – 90-95 долларов США за тонну. Больше получать экономию за счет "формулы" мы не сможем", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, когда украинцам стоит ждать роста тарифов на воду.

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Украина цены уголь Тарифы электроэнергия
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